إحدى المتطوعات بقمة المناخ لقناة الحياة: نعمل بالمنطقة الخضراء لخدمة الزائرين

قالت ضحى توفيق، إحدى المتطوعات في قمة المناخ، إن هناك الكثير من المتطوعين الشباب قدموا أنفسهم لخدمة المشاركين في قمة المناخ الجارية حاليا في شرم الشيخ، حيث يعمل أغلبهم في المنطقة الخضراء من مكان انعقاد المؤتمر الدولي.

توفيق: نسعى لمواكبة أهداف التنمية المستدامة الـ17

وأضافت «توفيق»، خلال تقرير نشره برنامج «COP 27»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بسبب ما يمثله استخدام العبوات البلاستيكية من مخاطر جمة على البيئة، فقد قامت إحدى الشركات بالمشاركة في القمة بعبوات غير بلاستيكية، وذلك لمواكبة أهداف التنمية المستدامة الـ17.

توفيق: ده بيخدم هدف الحياة

واستطردت: «ده بيخدم هدف الحياة، وبحلول عام 2050 هيكون عدد البلاستيك أسفل البحر أكبر من عدد الأسماك نفسها، والبلاستيك لا يعاد تدويره، وتم تصنيع المنتج بمواد عادية قابلة للتحلل، والغطاء بتاع الزجاجة فيه بعض جذور النباتات حتى لو اترمى على الأرض فبينبت بعد فترة، وده بيساعد في تشجير مساحات أكبر لمصر».

وأوضحت أن تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية فمن الممكن وبنسبة كبيرة أن تصيب الكائنات، ولذلك فقد تم استبدال استخدام الزجاجات القابلة للتحلل بدلا من الزجاجات البلاستيكية التي من الصعب إعادة تدويرها.