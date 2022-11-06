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لبنى عسل تشيد بجريدة «الوطن» عبر قناة الحياة: مانشيت بـ6 لغات بمناسبة قمة المناخ

كتب:

محمد متولي
08:46 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

أشادت الإعلامية لبنى عسل بعدد «الوطن» الصادر صباح اليوم، خلال حلقتها ببرنامجها «الحياة اليوم»، وقالت: «النهارده جريدة الوطن طلعت عدد خاص بالتزامن مع قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، والمانشيت الرئيسي لها بـ6 لغات، وهي اللغات المعتمدة من الأمم المتحدة».

عسل: جريدة «الوطن» استعانت باللغات الـ6 للأمم المتحدة

وأضافت «عسل»، خلال تقديمها لبرنامجها المذاع على فضائية «الحياة»، أن المانشيت الرئيسي للعدد الخاص بعنوان العالم بيتكلم أخضر باللغات الست المعتمدة رسميا للأمم المتحدة.

عسل: العدد به تغطية كبيرة وموسعة عن الحدث الأهم في شرم الشيخ

واستطردت: «غير أن العدد هو عدد خاص وفيه تغطية كبيرة وموسعة عن الحدث الأكبر والأهم على مستوى العالم دلوقتي».

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بقلم محمد متولي