قناة «الحياة» تسلط الضوء على المنطقة الخضراء بشرم الشيخ.. مشروعات صديقة للبيئة

سلطت قناة «الحياة» الضوء على المشروعات الصديقة للبيئة في قمة المناخ COP27، في شرم الشيخ، إذ قال شريف شاهين، أحد المتطوعين في قمة المناخ، إنَّه رغب في التطوع لأهمية دور الشباب في نشر التوعية عن الآثار الضارة الناتجة عن نشاطات الإنسان على البيئة وتأثيرها على صحة الإنسان والنباتات.

هيكل يمثل الآثار الناجمة عن الأنشطة الضارة

وشرح «شاهين»، خلال لقاء على شاشة قناة الحياة، هيكلًا صنعه يمثل الآثار الناجمة عن أنشطة الإنسان الضارة على البيئة، مثل التلوث وأثره على صحة الإنسان وتسببه في الأمراض التنفسية، وتأثيره على البيئة المحيطة للإنسان مثل النباتات.

وأشار «شاهين» إلى أنَّ الهيكل مصنوع من أشياء معاد استخدامها، والتي ينتج عنها انبعاث من ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة.

من جهتها، تحدثت يارا هشام، متطوعة في قمة المناخ في شرم الشيخ، عن جهاز يشبه الدراجة، في مثال عملي لكيفية تحويل الحركة إلى طاقة صديقة للبيئة، يمكن من خلالها شحن هواتف المحمول و«اللاب توب» وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

دراجة لتحويل الحركة لطاقة نظيفة متجددة

وأوضحت «يارا هشام» أنَّ الجهاز يولد طاقة خضراء متجددة وصحية، وتعد من الطرق المستدامة، ناصحة الشباب بضرورة معرفة مشكلات التغير المناخي، وكيفية التأثير بشكل إيجابي على البيئة ونشر الفكر الأخضر والمستدام والصحي للبيئة.