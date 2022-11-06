أكرم حسني يضع بصمته على جدار المشاهير ببوليفارد رياض سيتي في السعودية

وضع أكرم حسني بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد رياض سيتي بالسعودية، وذلك خلال وجوده هناك لعرض مسرحيته الجديدة «حتى لا يطير الدكان» ضمن فعاليات موسم الرياض.

أول تعليق لأكرم حسني بعد وضع بصمته على جدار المشاهير

ونشر أكرم حسني، مقطع فيديو خلال وضع بصمته في جدار المشاهير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «تشرفت بوجود بصمة يدي على جدار الشهرة في بوليفارد الرياض».

وبهذا ينضم أكرم حسني إلى الفنانين الذين وضعوا بصماتهم على جدار الشهرة؛ ومنهم: شاروخان، ماجد المهندس، يحيى الفخراني، إليسا، أنغام، محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد عبده، محمد حماقي، راشد الماجد، تامر حسني، الشاب خالد وغيرهم.

تفاصيل مسرحية حتى لا يطير الدكان

وكانت مسرحية حتى لا يطير الدكان، شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورفعت شعار كامل العدد، وتم إضافة حفل بمنتصف الليل كعرض إضافي.

يذكر أن مسرحية حتى لا يطير الدكان، قصة وإنتاج أمير طعيمة وإخرج محمد أوتاكا، بطولة أكرم حسني، درة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، إذ قام ببطولة مسرحية «عطل فني» عام 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا.