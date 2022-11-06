إصابة شقيقين في حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة بالمنيا

أصيب موظف وشقيقه صاحب شركة، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق مصر- أسوان الزراعي السريع أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، مساء اليوم الأحد.

اصطدام ملاكي بعامود إنارة بالطريق السريع

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا، تتضمن اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق مصر- أسوان الزراعي السريع أمام قرية البرجاية.

الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة

انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وبالفحص تبين اصطدام السيارة الملاكي بعامود الإنارة بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: «محمود-م» 58 عاما صاحب شركة، بنزيف بالمخ وجرح بالرأس، وشقيقه «مصطفى» 40 عاما، موظف، بسحجات وكدمات بالجسم، ويقيمان في مركز بني مزار.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج، كما جرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.