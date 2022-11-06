أستاذ جامعي: تضاعف نسبة الكربون على الأرض سينتج عنه خلل بالتوازن البيئي

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبيئة بجامعة عين شمس، إن تطلع كل دول العالم للصناعة وتطويرها وإقامة المصانع نتج عنه زيادة نسبة الكربون من 280 جزء بالمليون إلى 400 جزء بالمليون، أي تم مضاعفة نسبة الكربون عن النسبة الطبيعية له.

سمعان يشرح خطورة زيادة نسبة الكربون وعلاقته بالاحتباس الحراري

وأضاف «سمعان» في حوار مع الإعلامية مروة مجدي ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن دور غاز الكربون بظاهرة الاحتباس الحراري يرجع إلى أن أشعة الشمس أثناء نزولها على كوكب الأرض تمر بموجات طولية من خلال ثاني أكسيد الكربون بدون ممانعة حتى تصل إلى الأرض، لتمتص الأرض جزء منها، وتعكس الجزء المتبقي من خلال تغيير الموج الطولي الخاص به، إلا أن ثاني أكسيد الكربون من خصائصه عدم مرور الموجات الطويلة، لذلك التوازن البيئي يتطلب أن تكون نسبة الكربون قليلة جدًا، ونتيجة طول الموجات فأنه يوجد جزء يتم احتباسه والجزء الآخر يتمدد إلى الفضاء الخارجي.

زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.2 يترتب عليه تداعيات ومشكلات

وأكمل أستاذ بكلية الدراسات العليا والبيئة بجامعة عين شمس، أن تضاعف نسبة الكربون زاد من الاحتباس الحراري، وهو ما نتج عنه زيادة درجة الحرارة من عام 1860 وحتى الآن 1.2، مفرقًا بين الطقس الذي يعبر عن الحالة اليومية أما المناخ فهو يعبر عن حالة عامة، مؤكدًا أن زيادة درجة حرارة الأرض 1.2 هو أمر غير بسيط.

وأوضح: عند ارتفاع درجة حرارة أحد أفراد الأسرة نصف درجة أو درجة فهو دليل على وجود مرض ومشكلة، ونفس الأمر أيضًا يتم تطبيقه على الأرض التي عندما تزيد درجة حرارتها 1.2 سيكون له تداعيات ومشكلات مترتبة عليه.