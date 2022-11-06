قطع المياه في عدد من مناطق الصعيد والدلتا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب في محافظات بني سويف ومطروح والمنوفية قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة.

قطع المياه لمدة 3 أيام في بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بني سويف في بيان لها قطع المياه عن عدد من المناطق بمركز سمسطا، وهي: «كوبري شباط قرية 1 وقرية 2، الكمين الصحراوي، الإسعاف الصحراوي»، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 11.30 صباحًا، على مدار 3 أيام، وهي اليوم الأحد، ثم الثلاثاء والخميس، لتنفيذ أعمال صيانة بالمغذي الهوائي بكوبري شباط.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في مطروح

أما في مطروح فأعلنت الشركة مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن علام» من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8.30 صباحًا.

- منطقة «الرابعة» من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء عصرًا.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في المنوفية

أما في المنوفية، فقالت الشرطة إنه سيجري قطع المياه غدًا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.