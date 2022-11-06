قطع المياه في عدة مناطق بالقاهرة والدقهلية وسوهاج.. اعرف المواعيد والأماكن

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الدقهلية وسوهاج والقاهرة، عن قطع المياه وضعفها في عدد من المناطق بنطاق كل محافظة، للقيام بأعمال الصيانة الدورية وإصلاح وتحويل مسارخطوط مياه.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الدقهلية

وأعلنت شركة المياه بالدقهلية عبر صفحتها على «فيس بوك»، انقطاع المياه في مدينة أجا لربط عدد 7 قطعيات على خط 6 بوصة بلاستيك الجديد.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه يشمل شوارع «الحناوي - بدير الدوماني - الطيب - غرب المحكمة - أبو السعد - شارع خيري بمنطقة البيلوق - شارع الموقف القديم» بمدينة أجا، لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 9 صباح اليوم الأحد وحتى 5 مساءً من نفس اليوم.

قطع المياه في سوهاج لإصلاح خط طرد صرف صحي

كما أعلنت شركة المياه بسوهاج، عن قطع المياه بمناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الأطاولة والتل الأوسط، اليوم من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الاثنين، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه بسبب أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي قطر 900 ملي بمنطقة الطواحين، والذي تعرض للكسر خلال قيام مقاول تبطين الترع بأعمال التدبيش الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها حاولت منع قطع المياه من خلال عدة حلول، إلا أنها لم تنجح، وأصبح ضروريا قطع الخدمة لإصلاح الكسر بشكل نهائي.

وتتلقى «مياه سوهاج» شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، موضحة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا بجوار مستشفى الجامعة وخلف مديرية الأمن وبجوار مدرسة عرب الأطاولة وبمنطقة جزيرة محروس لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة انقطاع المياه.

تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم في القاهرة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم ضغط عالي أسفل كوبري السواح بالأميرية.

وكشفت الشركة أن انقطاع المياه في مناطق «ميدان روكسي ومتفرعاته - شارع الميرغني ومتفرعاته - شارع إبراهيم اللقاني ومتفرعاته - شارع نزيه خليفة ومتفرعاته - منطقة البارون - الاتحادية»، بالإضافة لضعف المياه عن مناطق «ميدان صلاح الدين ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته»، وذلك اعتبارا من غدٍ الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا.