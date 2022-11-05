قطع المياه عن بعض المناطق في 3 محافظات اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، وبني سويف، والدقهلية، قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة.

أماكن انقطاع المياه في القاهرة

وفي القاهرة أعلنت الشركة انقطاع المياه عن مناطق «شارع سوهاج ومتفرعاته، وميدان الإسماعيلية، وميدان السبع عمارات ومتفرعاته» لمدة 8 ساعات اعتبارًا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءًا.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن سبب الانقطاع راجع إلى إجراء إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان أسوان بمنطقة مصر الجديدة، وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، إذ أنها تٌدبر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 أو على خدمة «الواتس آب»، على رقم 01206665125.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

أما في بني سويف أعلنت الشركة انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية بمركز ببا اعتبارًا من 8 صباحا حتى 8 مساءً، جراء أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا، في حين قطعت الشركة المياه عن مركز ناصر، وضعفها عن قريتي «بلفيا وأبشنا»، بمركز بني سويف منذ قليل حتى الساعة 8 مساءً اليوم، جراء أعمال تطهير بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر و توقفها.

قطع المياه لغسيل المروقات بمحطة مياه الحجايزة

أما في الدقهلية، أعلنت الشركة قطع المياه صباح اليوم حتى الثانية مساءً لمدة 7 ساعات عن قرى «الحجايزة - الشرقيين- كفر سعد - السرسي - غزالة - عزبة لوليا -مليكه الكبرى - مليكة الصغرى - عزبة أبو حسين» للقيام بأعمال غسيل للمروقات بمحطة مياه الحجايزة.

إعادة المياه لمركز الصف بعد إصلاح الكسر

وفي الجيزة، أعلنت الشركة إعادة المياه إلى مركز ومدينة الصف والقرى التابعة له بعد إجراء عمليات الإصلاح للكسر بخط المياه قطر 1000 مم GRP، الخارج من محطة مياه الصف والمغذي لمركز ومدينة الصف وتوابعه.

عودة المياه إلى منطقة الطيبات بالكرور

وفي أسوان أعلنت الشركة إعادة ضخ المياه منذ قليل إلى منطقة الطيبات بالكرور جراء أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينة أسوان.