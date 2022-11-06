أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1230 جنيها

شهدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، ارتفاعا طفيفا بالبورصات العالمية؛ الأمر الذي انعكس على السوق المحلية، إذ استقر سعر الأوقية عند 1681 دولارا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1230 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، بنهاية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وجاءت أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات كما يلي:

الأوقية: 1681 دولارا.

الذهب عيار 24 سجل 1405.7 جنيه

عيار 21 سجل 1230 جنيها

عيار 18 سجل 1054.2 جنيه للجرام

عيار 14 سجَّل 822.3 جنيه للجرام

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9840 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بنحو جنيهين في نهاية اليوم، إذ يُباع الآن في المحلات بسعر 1230 جنيهًا، مقابل 1228 جنيها في بداية التعاملات.

سعر الذهب الآن

ويُباع الذهب عيار 24 بنحو 1405.7 جنيه مقابل 1403.5 جنيه للجرام في بداية التعاملات الصباحية، بفارق طفيف 2.2 جنيه، بينما عيار 18 ارتفع بمقدار 1.7 جنيه، ويمكن الحصول على الجرام في المحال الآن بسعر 1054.2 جنيه مقابل 1052.5 جنيه صباح اليوم، بينما عيار 14 فيباع الآن بسعر 822.3 مقابل 821 جنيهًا مع بداية المعاملات اليوم.

وكسب الجنيه الذهب نحو 16 جنيهًا، ليباع الآن في محال الصاغة ولدى تجار الذهب بسعر 9840 جنيهًا، مقابل 9824 جنيهًا صباح اليوم، وهذه الأسعار خاصة بسعر الذهب فقط، ويضاف عليها الضريبة والمصنعية والدمغة أو ضريبة.

وكان المعدن الأصفر قفز خلال تسوية تعاملات ختام الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، وذلك بعد تراجع أداء الدولار عالميًا، وصور تقرير التضخم والبطالة في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت نسبة البطالة من 0.2% إلى 3.5%، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.