تباين سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، من بنك لآخر، باعتبار العملة الكويتية من أغلى العملات العربية والأجنبية في العالم، كما أنها تعد من أعلى العملات سعرًا للبيع والشراء.

وتستعرض «الوطن» آخر ما استقر عليه بيع وشراء الدينار الكويتي اليوم بالبنوك، وفق المواقع الرسمية الخاصة للبنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سعر صرف الدينار في البنوك المختلفة صباح اليوم الإثنين 7-11-2022 كما يلي:

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 75.20 جنيه للشراء، و78.34 جنيه للبيع.

- سعر الدينار في CIB اليوم الإثنين نحو 76.26جنيه للشراء، و78.45 جنيه للبيع.

- سعر الدينار، سجل مع بداية معاملات بنك مصر نحو 75.20 جنيه للشراء، و78.34 جنيه للبيع.

- سعر الدينار بلغ صباح اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 73.33 جنيه للشراء، 74.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

- بلغ سعره في البنك المركزي نحو 78.18 جنيه للشراء، و78.49 جنيه للبيع، وفق لما صدر على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

- سجلت العملة الكويتية مع بداية معاملات بنك قناة السويس اليوم 7-11-2022 لـ 73.33 جنيه للشراء، و74.48 جنيه للبيع.

- بلغ الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية اليوم الإثنين 7 نوفمبر نحو 73.38 جنيه للشراء، و78.48 جنيه للبيع.

- بلغت العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 76.98 جنيه للشراء، و78.42 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي نحو 75.02 جنيه للشراء، و78.56 جنيه للبيع.