سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم في البنوك

تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر في البنوك العاملة بالقطاع المصري.

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة بعد انتهاء المعاملات المسائية اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وكشف الموقع الرسمي للبنك المركزي عن سعر الدينار الكويتي، ليسجل نحو 78.11 جنيه للشراء و78.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

وتباين سعر العملة العربية في أكبر بنكين حكوميين في مصر، إذ سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي 75.07 جنيه للشراء، و78.26 جنيه للبيع.

بينما توقف سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر عند نقطة 75.12 جنيه للشراء، بينما وصل البيع إلى 78.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

وفي نهاية المعاملات المسائية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة التالي:

الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 73.18 جنيه للشراء، و78.26 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر العملة الكويتية إلى 78.40جنيه للبيع، و76.66 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 73.19 جنيه للشراء، و78.43جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في EG bank نحو 75.04 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 78.45 جنيه.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل الدينار الكويتي نحو 74.77 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 82.09 جنيه.

وسجلت العملة العربية في مصرف أبو ظبي الإماراتي، نحو 76.98 جنيه للشراء، و78.42 جنيه للبيع.