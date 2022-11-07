أبرز المعلومات عن «شيه زينهوا» رئيس وفد الصين في COP27 والمبعوث الخاص للمناخ

تزامنا مع استضافة شرم الشيخ، لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن ممثلي المناخ بعدد من دول العالم.

وقررت الصين، التي تعد من أعلى 5 دول في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعيين «شيه زينهوا» مبعوثًا خاصًا جديدًا للمناخ في فبراير من العام الماضي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المبعوث الصيني الخاص للمناخ شيه زينهوا، بعد إعلان حضوره على رأس الوفد الصيني في مؤتمر المناخ، وفقا لوكالة أنباء «رويترز»، وموقع Climate Home News المتخصص في العمل المناخي.

أبرز المعلومات عن المبعوث الصيني الخاص للمناخ شيه زينهوا

- شغل منصب كبير المفاوضين الصينيين خلال اجتماعات المناخ الرئيسية في كوبنهاجن وباريس.

- ترأس شيه زينهوا، وفد المناخ الصيني من عام 2007 إلى 2018.

- عمل مبعوثًا للمناخ للبلاد حتى أوائل عام 2020.

- منذ 2020 ظل مستشارًا خاصًا للحكومة بشأن تغير المناخ، وترأس معهد تغير المناخ والتنمية المستدامة في جامعة «تسينغهوا».

- يُعتقد أن علاقته الطويلة الأمد مع نظيره الأمريكي تود ستيرن، ساعدت في دفع اتفاقية باريس إلى ما بعد نهاية عام 2015.

- وصفته وزارة البيئة الصينية بالمسؤول المخضرم، مؤكدة أن تعيينه مبعوثا خاص للمناخ يعكس التزام الصين بتعزيز التواصل مع جميع الأطراف بشأن تغير المناخ.

- مفاوض مناخ مخضرم معروف جيدًا على الساحة الدولية، ولديه فهم عميق للأعمال الداخلية للحكومة الصينية.

- أشرف على العمل السري لنمذجة مسارات مختلفة للصين للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية «النماذج التي بلغت في النهاية هدف الرئيس شي جين بينغ للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060».