سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7 نوفمبر

اختلاف طفيف شهده سعر الإسترليني اليوم، مقابل الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وفيما يلي، نرصد سعر الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية المعاملات والتداول صباح اليوم الاثنين 7 نوفمبر، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء 27.53 جنيه، والبيع 27.64 جنيه.

واختلف سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في أكبر بنكين حكوميين في مصر، إذ سجل في الأهلي 27.26 جنيه للشراء، 27.52 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر جاء سعر البيع 27.52 جنيه، و27.30 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في مصر 2022

وفي بداية المعاملات الصباحية للإسترليني، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ذكرت المواقع الإلكترونية لتلك البنوك أسعار الصرف على النحو التالي:

في المصرف المتحد، جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم، 27.36 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 27.58 جنيه.

وسجل في بنك قناة السويس 27.36 جنيه للشراء، و27.57 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، 27.34 جنيه للشراء و27.58 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، 27.33 جنيه للشراء، بينما البيع 27.55 جنيه.

وعبر شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء الإسترليني عند 27.33 جنيه، والبيع 27.58 جنيهًا.

وفي البنك العربي الإفريقي، سجل نحو 27.37 جنيه للشراء، بينما البيع 27.56 جنيه، وفي بنك البركة 27.52 جنيه للشراء، و27.64 جنيه للبيع.