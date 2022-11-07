فيلم «تحت تهديد السلاح» يتصدر قائمة إيرادات أمس بـ 211 ألف جنيه

حقق فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة الفنان حسن الرداد، إيرادات أمس، بلغت 211 ألف جنيه، تزامناً مع إقامة العرض الخاص للفيلم في مصر.

وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم، أبطال العمل حسن الرداد، ومي عمر، والفنانة رانيا يوسف.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الفيلم جاء في المركز الأول، متفوقا على 9 أعمال أخرى تتنافس بدور العرض.

فيلم «تحت تهديد السلاح»

تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار الأكشن والإثارة، بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.