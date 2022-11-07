عاجل.. انخفاض جديد في قيمة الذهب.. وعيار 21 بـ1226 جنيها

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 4 جنيهات اليوم، وذكر بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية، أنّ عيار 21 سجّل نحو 1226 جنيهًا بدلًا من 1230 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1401 جنيه، وعيار 18 نحو 1051 جنيها للجرام، ووصل عيار 14 إلى 819.6 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وتابع بيان الشعبة، أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 9 آلاف و808 جنيهات، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1674 دولارًا للأوقية.