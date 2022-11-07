ياسمين سيف تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

تقدم المذيعة ياسمين سيف المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي يرأسه الفنان مازن الغرباوي، والذي يقام بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءًا لكشف تفاصيل هذه الدورة.

سميحة أيوب رئيسا شرفيا للمهرجان

ويحضر المؤتمر سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، وذلك في ضيافة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وعضو اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة السابعة.

معلومات عن ياسمين سيف

يذكر أن ياسمين سيف مقدمة برامج وإعلامية مصرية شابة، درست الإعلام في الجامعة الأميركية في القاهرة، وهي واحدة من أبرز الوجوه الشابة في الإعلام المرئي المصري على الرغم من صغر سنها .

وقدمت «سيف» عدداً من البرامج الفنية والاجتماعية، ومنها «صباح الورد» و«الفن في البيت» و«ميدان الأوبرا»، على شاشة «TEN TV».

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.