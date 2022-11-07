بوابة مرور مصر الإلكترونية.. «8 خدمات أون لاين وأنت في بيتك»

تواصل بوابة مرور مصر الإلكترونية، تقديم خدماتها لمالكي المركبات بأنواعها كافة، وتجديد واستخراج بدل تالف للرخص الخاصة، وإتاحة خدمات الاستعلام عن المخالفات وتقديم التظلمات.

وفي السطور التالية نقدّم كل ما يبحث عنه القراء والمتابعين، من الباحثين عن الخدمات المرورية المتكاملة، من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية، كما يلي.

بوابة مرور مصر الإلكترونية

تقدم بوابة مرور مصر الإلكترونية الكثير من خدماتها المختلفة من خلال الرابط الإلكتروني.

- خدمة ​​​​​​​بدل تالف لرخصة المركبة.

- خدمة رخصة القيادة.

- تجديد رخصة المركبة.

- إصدار ملصق إلكتروني.

- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

- حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

- الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

الخدمات المرورية على موقع النيابة العامة

كما أتاحت النيابة العامة، جميع الخدمات المرورية المختلفة من خلال الموقع الرسمي للنيابة، من هنا، وهي كما يلي:

- خدمة الاستعلام عن المخالفات، سوء رخصة المركبات أو القيادة.

- خدمة التصالح الفوري في المخالفات المرورية.

- خدمة الدفع.

- خدمة تقديم طلبات التظلمات.

- خدمة متابعة طلبات التظلمات.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

يمكن لصاحب السيارة تقديم تظلم على إجمالي المخالفات المرورية، من هنا.

- إدخال رقم اللوحة.

- الضغط على تقديم التظلم.

- الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام عن نتيجة الطلب.

- متابعة التظلم من هنا، بإدخال الرقم، والتعرّف على نتيجة التظلم على المركبة.