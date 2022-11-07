وظائف للمعلمين في المدرسة الرسمية الدولية.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت المدرسة الرسمية الدولية في مصطفى النحاس بالقاهرة، حاجتها لوظائف المعلمين في عدد من التخصصات «معلم لغة إنجليزية، ومعلم مساعد رياض أطفال، ورياضيات، وعلوم باللغة الإنجليزية، وتربية رياضية».

وأضافت المدارس الرسمية الدولية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يتم التقديم على الرابط الخاص بنموذج التقديم الإلكتروني عبر صفحتها.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين

حددت المدرسة الرسمية الدولية بمصطفلا النحاس الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين:-

- من العاملين بوزارة التربية والتعليم من داخل الكادر الحكومي.

- أن يكون المتقدم على رأس العمل.

- من ذوي الخبرة في مجال تدريس المناهج الدولية للصفوف الأولى.

- ألا يزيد السن على 45 عامًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة إجادة تامة.

- يفضل خريجو اللغات ومن له خبرة في المدارس الدولية.

- إجادة استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية الحديثة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين

وأوضحت المدارس الرسمية الدولية الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين:-

- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الأصلية.

- شهادات التخرج.

- شهادات الخبرة.