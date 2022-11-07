بائع عطارة يتغلب على أزمة نقص الألبان بوضع بقرة أمام محله: «احلب لوحدك»

بقرة مربوطة بلجام في باب محل عطارة، أثارت دهشة الزبائن المترددين على المحل لشراء احتياجاتهم، لا سيما بعد أن كتب البائع على ورقة «احلب وحدك» وعلقها على ظهر البقرة وباب المحل، وهي فكرة لجأ إليها صاحب المحل بمنطقة الكرم بولاية تونس، بعد إلحاح الزبائن عليه بتوفير اللبن، في دعوة صريحة لكل من طلبه شراء اللبن أن يحاول «حلب البقرة» بنفسه.

البائع وضع البقرة أمام المحل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفكرة «احلب وحدك»، وأثنى الكثير من التونسيين على تصرف بائع العطارة، لا سيما مع وجود أزمة نقص الألبان، إذ دوّن البعض تعليقات مثل: «من المنتج المستهلك.. يعطيه الصحة.. احلب وحدك وأنت وجهدك.. معلم والله.. هذا أحسن حل.. وحدك يا عم حسن.. هايلة.. ما شاء الله تبارك الرحمن.. مشروع ناجح».

وعلى الرغم أن صاحب المحل وفر مصدر اللبن للزبائن بجلبه البقرة ووضعها أمام المحل، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، فدعوة «احلب وحدك» لتوفير اللبن تتطلب أن يجيد الزبون حلب البقرة والتعامل معها حتى لا يتعرض لأذاها، وهو أمر لا يجيده إلا من يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات.

أزمة نقص اللبن في تونس

وشهدت بعض المناطق في تونس أزمة نقص اللبن وأشعلت حالة من التذمر والاستياء لدى السكان وصل صداها إلى البائعين، إذ أكد صاحب فكرة «احلب وحدك» أنه تعرض لانتقاد لاذعة وصلت إلى حد اللوم والشتائم، حسبما ذكر وسائل إعلام محلية، فخطر بباله فكرة توفير مصدر اللبن نفسه وهي البقرة ووضعها أمام المحل، كرد فعل على خلفية الطلبات المتزايدة والاستياء المتواصل من المواطنين.

الأزمة الاقتصادية والتضخم

وتعيش تونس أزمة اقتصادية، تتمثل في تضخم وارتفاع الأسعار، إذ سجل معدل التضخم السنوي في تونس سلسلة من الارتفاعات القياسية هذا العام إذ وصل 8.2٪ في يونيو الماضي، وهو ما جعل سلعًا كثيرًا بعيدة عن متناول اليد أبرزها الحليب، بحسب «العربية نت».

وارتفع عدد الأسر المتضررة من الأزمة من 310000 عام 2010 إلى أكثر من 960000 حالياً، ويعيش ما يقرب من 6 ملايين تونسي ويمثلون نصف عدد السكان تحت خط الفقر.