الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبري.. تجنب «صفط اللبن» و «15 مايو»

وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة مرورية لتسيير الحركة، والقضاء على أي كثافات فى الشوارع والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم، كما قام رجال المرور بشن الحملات المرورية للقبض على السائقين من متعاطى المواد المخدرة، وضبط مخالفات تجاوز السرعة، وعدم وضع الملصقات الإلكترونية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق، بالالتزام بتعليمات رجال المرور، للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية

وعن الحركة المرورية في الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 للقادمين من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، وانتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري 15 مايو وأعلى مناطق الزمالك وميدان سفنكس.

وامتدت الكثافات مرورية إلى شارع فيصل اتجاه الجيزة وشارع السودان، وشهد شارع الهرم تباطؤ في الحركة المرورية، وأعلى الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وحتى منطقة الدقي.

كثافات مرورية

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن المتجه من الطريق الدائري وحتى شارع السودان، وكوبري عباس، وكوبري الجامعة وكوبري الجيزة المعدني، وأعلى الطريق الدائري بالمرج، وشارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي.