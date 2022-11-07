«الصحة العالمية» تطالب بزيادة الدعم المقدم للدول النامية لمواجهة تغيرات المناخ

أكدت الدكتورة ماريا نيرة مديرة ملف الصحة والمناخ بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تطالب بزيادة الدعم المقدم للدول النامية، لزيادة قدرتها على مواجهة الكوارث والأضرار، ومساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقالت إن المؤتمر الصحفي على هامش مؤتمر المناخ COP27، تضمن توصيات مهمة منها ضرورة العمل على الالتزام بضمان عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة، وضرورة التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات الكربونية.

سلامة صحة الإنسان تتوقف على سلامة صحة كوكب الأرض

وأضافت «نيرة» لفضائية «النيل للأخبار»، أن التوصيات تتضمن أيضًا ضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مؤكدة أن سلامة صحة الإنسان تتوقف بصورة كبيرة على سلامة صحة كوكب الأرض.

منظمة الصحة العالمية تطالب بأن تكون الصحة في صميم العمل المناخي

وأكدت مديرة ملف الصحة والمناخ بمنظمة الصحة العالمية، ضرورة أن تكون الصحة في صميم العمل المناخي، منوهة إلى أن رئة الإنسان أكثر عضو بجسم الإنسان تأثيرًا بالتغيرات المناخية.