بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر 2022 الثلاثاء المقبل

يبدأ مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الثلاثاء المقبل الموافق 15 نوفمبر 2022، صرف مستحقات شهر نوفمبر 2022، وذلك لنحو 5.1 مليون أسرة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم متابعة صرف مساعدات «تكافل وكرامة»، من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية الصرف، مشيرة إلى أن الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، على مدار شهر كامل، من أجل تقليل التزاحم.

توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة

وأشارت «التضامن» في تقرير صادر عنها، إلى أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، وبإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي لها، أن معايير القبول بالبرنامج تتمثل في ضرورة أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، كما يشترط استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

ولفتت إلى أنه يشترط للحصول على دعم «تكافل وكرامة» عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

شروط استمرار الدعم النقدي الشهري

واشترطت «التضامن» لاستمرار الدعم النقدى الشهرى، حضور أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل فى التعليم وانتظامهم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، لافتة إلى أنه يشترط أيضا لاستمرار الدعم إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات، وعدم زواج الفتيات قبل سن 18 سنة.