الأرصاد: ارتفاع الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم، سيشهد بداية التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى كتل هوائية شمالية رطبة على المناطق الساحلية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم جومانا ماهر وهبة حسين: «اليوم يشهد فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على المدن المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري».

أمطار غير مؤثرة على الأعمال والأنشطة اليومية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأمطار ستمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، لكن مجمل الأمطار ستكون غير مؤثرة تماما على أي أعمال أو أنشطة يومية، كلها فرص أمطار خفيفة جنوب الوجه البحري، وفرص الحدوث لا تتجاوز 40%، كما أن اليوم ستكون فيه درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 1 درجة إلى 2 درجة».

العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و28 درجة

وأكدت أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، أي أن الطقس في فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس سيكون مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مرورا بالقاهرة الكبرى، وحارا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفي فترة الليل نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة.