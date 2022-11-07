بعد دعوة الرئيس السيسي.. هل يبدأ حل الأزمة الروسية الأوكرانية من مؤتمر «COP27»؟

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي نداء إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويًا لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإنّهاء هذه الأزمة، التي تُلقي بظلالها على جميع دول العالم.

وقال الرئيس السيسي: «أنني أوجه نداءً معكم وبكم من أجل أن تتوقف هذه الأزمة، نحن كدول اقتصادها ليس قويا عانت كثيرًا من تبعات أزمة كورونا لمدة سنتين وتحملنا تباعاتها، والآن نعاني من هذه الأزمة».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 «الشق الرئاسي».

«الإسلامبولي»: الدورة الحالية تعقد في ظروف عالمية مشتعلة تؤثرعلى المناخ

من جانبها، قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية تفتح الطريق لعملية سلام عالمية، إذ إنّ الدول الأعضاء مشاركة في أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

وأضافت الإسلامبولي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدورة الحالية تعقد في ظروف عالمية مشتعلة تؤثرعلى المناخ فالعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تؤثر على المناخ العالمي بسبب استخدام الأسلحة، مشيرة إلى أنّ التغير المناخي مرتبط بكل نشاط اقتصادي وعسكري على كوكب الأرض.

واختتمت مساعد وزير الخارجية الأسبق حديثها لـ«الوطن»، بأنّ دعوة الرئيس السيسي جاءت في محلها؛ لتنفيذ حلول لتغير الأسلوب الإستهلاكي في العالم، فاستخدام الأسلحة والطائرات الحربية يزيد من الانبعاثات التي تؤدي للاحتباس الحراري، كما أنّها أثرت على الأمن الغذائي في العالم وتضررت منه الدول بلا استثناء.

الصليب الأحمر: ليس بوسع أي أحد مواجهة تحديات الصراعات والنزاعات بمفرده

وأفاد تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأنّه ليس في وسع أي أحد مواجهة تحديات الصراعات والنزاعات بمفرده، وهناك حاجة ماسة إلى تحول جذري لمنع المزيد من المعاناة، تتوقف حماية أرواح وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة على العمل السياسي، وإن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أمر حيوي، ولكن يجب استكمال هذه الجهود من خلال مساعدة المجتمعات المحلية على التكيف.