مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط يشيد بـCOP27: يؤكد عودة الريادة المصرية

أنهى المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات أعماله بمدينة سكيكدة الجزائرية الذي عقد على مدى يومين، إذ أكد البيان الختامي رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية لدولنا العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية الحوار، والعمل على تعزيز العلاقات العربية العربية بهدف تحقيق التضامن العربي.

موجة تقلب المناخ

وأشاد أعضاء المؤتمر بالإجماع بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop27، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وحماية العالم من موجة تقلب المناخ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض جراء الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها إحداث التصحر والجفاف الذي ضرب جزء كبير من العالم، وكان نصيب إفريقيا هو الأكبر منها، وأعرب المشاركون عن تحيتهم لدعوة الدولة المصرية لهذا المؤتمر المهم والذي سيحضره العديد من رؤساء العالم غربًا وشرقًا ما يؤكد على عودة الريادة المصرية التي أصبحت محور حديث العالم أجمع.

تثمين الجهود لإنهاء الأزمة الليبية

وثمن المؤتمر المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية بدعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي - ليبى يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ويصون أمنها وأمن دول الجوار، مؤكدًا دعم الحكومة الشرعية اليمنية، ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

ورحب المؤتمر بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة، فضلاً عن الدعم المطلق للقضية المركزية للوطن العربي، وهي القضية الفلسطينية غير القابلة للتصرف بما فيها حقها في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

المؤتمر يحيي انتفاضة الشباب الفلسطيني

وحيا المؤتمر انتفاضة الشباب الفلسطيني الذي بدمائه الطاهرة يسجل اليوم أنبل المواقف من أجل انتصار قضيته العادلة.

وأكد المجتمعون تقديم كل الدعم لسوريا ودعم الجهود الداعمة لها من أجل التغلب على كافة المشكلات التى تعوق مسيرتها النقابية من خلال إيجاد حلول سياسية تحفظ لهذا الوطن سلامته، ويحقق له النمو والتقدم وتعود لما كانت عليه منددين الاحتلال الأمريكي والتركي لأراضى سوريا وسرقة ثرواتها مطالبين برفع الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.

التنظيم النقابي العربي

وأشاد أعضاء المؤتمر بحكم المحكمة العليا بالسودان بإلغاء قرار حل النقابات، معربين عن تمنياتهم للحركة النقابية السودانية أن تعود إلى قيادة الحركة العمالية في السودان من أجل الاصطفاف للم الشمل بالسودان الشقيق.

وعلى الجانب النقابى أكد المؤتمر أن الاتحاد هو جزء من التنظيم النقابي العربي، لذا فإنه بنى استراتيجيته على 6 محاور، وهي:

- العمل على وحدة الصف النقابي العربي من أجل تبني القضايا النقابية برؤية عربية موحدة داخل كافة المنظمات الدولية، لأن قواتنا في اتحادنا.

- العمل على تنشيط السوق العربية المشتركة من خلال التكامل الاقتصادي العربي وخاصة في مجال البترول والمناجم والكيماويات حتى نحجز لنا مكانا يليق بقوتنا الاقتصادية على الخريطة الجديدة التي ترسم للعالم، وأننا سنقوم بدعوة جميع الوزراء المعنيين بشأن اتحادنا للتنسيق مع القيادات النقابية العربية لدعم هذا التوجه الاقتصادي والتكامل فيما بيننا.

- العمل على إنشاء مراكز التدريب سواء المهنية أو النقابية لإعداد الأيدي العاملة العربية التي يتطلبها سوق العمل العربي.

- جذب الاستثمار العربي العربي واستخدام رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الثروات العربية داخل الوطن العربي، والعمل على تنشيط الصناعة لسد الاحتياج الداخلي ومن ثم التصدير وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العربية.

- العمل علي تبني خطط لتبادل الخبرات النفطية الثنائية أو الثلاثية وذلك بالتنسيق مع المنظمات النقابية العربية والاستفادة من الميزات النسبية لكل دولة من دولنا العربية.

- يؤكد المؤتمر على العمل علي توسيع مشاركة المرأة والشباب مستقبلا في المؤتمرات وكافة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد.