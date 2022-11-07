رئيسة وزراء دولة باربادوس: أضرار تغير المناخ شنيعة ونحتاج للعمل معا

وجهت رئيس وزراء دولة باربادوس، ميا موتلي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال، وكل العناية التي حظيت بها في شرم الشيخ لمشاركتها في قمة المناخ.

وقالت «موتلي»، خلال انطلاق فعاليات افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر قمة المناخ COP27: «الخيار بين أيدينا، وكل المتحدثين على هذه المنصة، قد عرجوا على ذلك، ولا أحتاج أن أكرر وأقول إن مؤتمر الأطراف هو الذي يحتاج منا العمل كمجمع ومحفل، لا أحتاج أن أكرر مدى شناعة أضرار (تغير المناخ) التي ألقت بظلالها على كوكبنا على مدى الإثنى عشر شهرا عندما كنا في جلاسكو».

وتابعت: «رأينا الفيضانات الكارثية التي شهدتها باكستان، وموجات الحرارة من أوروبا إلى الصين، والصورة كفيلة بتوضيح واقع الحال، لكن ما نحتاج القيام به هو أن نفهم ونستفهم، لماذا لا نتحرك ونحرز التقدم إلى الأمام؟»

1.5 درجة للبقاء على الحياة

وأكدت: «1.5 درجة مئوية من أجل البقاء على الحياة، لا يمكن أن تبقى كلمة فضفاضة، لدينا القدرة الجماعية على إحداث التغير التحولي، كما نفهم كيفية إيجاد لقاح خلال سنتين عندما تلم بنا جائحة».

وواصلت: «كذلك، نعلم كيفية وصول شخص إلى القمر، والآن نسعى إلى بلوغ المريخ، ولكن الإرادة السياسية البسيطة التي نحتاجها ليس فقط من أجل الحضور إلى هذا المحفل، والتفوه بالوعود ولكن كي ننجز المشروعات ونحدث الفارق الإيجابي في حياة أولئك الذين ألقوا على عاتقنا مسئولية خدمتهم».

الاستراتيجية العالمية الصناعية فيها شروخ كبيرة

وأشارت، إلى أنه يبدو أن هذه الإرادة قد صعبت على الجميع وعجزنا عن إنتاجها، مضيفة: «كم من الأمور الأخرى يجب أن تطرأ حتى نتحرك، ليس هناك بساطة في العملية، وأنا من دولة جزرية صغيرة لديها طموح كبيرة، لكن لم تتمكن من بلوغ تلك الطموحات الكبيرة، لأن الاستراتيجية العالمية الصناعية فيها شروخ كبيرة، وقدرتنا على النفاذ إلى السيارات الكهربائية وإعمال التكنولوجيات الكهربائية والألواح الشمسية تشملها العديد من القيود، ودول الجنوب رهينة للدول القادرة على تصنيعها».