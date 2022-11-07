«اقتصادية القناة» تستعد للإعلان عن أول إنتاج فعلي للوقود الأخضر خلال ساعات

تستعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الكشف عن أول إنتاج فعلي للوقود الأخضر في منطقة السخنة الصناعية خلال الساعات المقبلة، ضمن جهود المنطقة لتسريع وتيرة العمل على مشروعات إنتاج الوقود الأخضر.

بدء أول إنتاج فعلي للأمونيا الخضراء

يأتي هذا مع الانطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء حضورا مكثفا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار متابعة جهود المنطقة الاقتصادية داخل الجناح، باعتبارها من أهم الجهات المصرية التي اتخذت خطوات واضحة ضمن استراتيجيتها نحو الوقود الأخضر، والتي ستكلل بالإعلان عن بدء أول إنتاج فعلي للأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية.

وتفقد رئيس الوزراء، جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على إمكاناتها في مجال الوقود الأخضر، كما تفقد الجناح، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المنطقة الخضراء بجناح الجمهورية الجديدة، الذي يضم الوزارات والهيئات والجهات المصرية، من خلال طرح رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمعاونة شركاء النجاح للمنطقة الاقتصادية وهي «موانئ دبي العالمية السخنة، وشركة بورسعيد للتنمية، والسويدي للتنمية الصناعية، والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، والسخنة 360، وسونكر، وشركة السويس للتنمية الصناعية»

ويعرض الجناح، الجهود والفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الخضراء، وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر، كما سيتم توقيع عقود نهائية لعدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع عدة شركات عالمية.

توقيع 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية

ويأتي نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب توقيع 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، نتيجة لما تمتلكه من بنية تحتية تدعم وجود المشروعات، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط.

توطين صناعة الهيدروجين الأخضر

واستراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، قائمة على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر، من «هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، وإيميثانول»، وتوفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من «محللات كهربائية، وألواح شمسية، وتوربينات»، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها التابعة.