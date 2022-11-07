حالة الطقس غدا الثلاثاء 8-11-2022 في مصر.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة

أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره والساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكشف خبراء الأرصاد، عن فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة 20%، و30% على الوجه البحري ومدن القناة، بينما فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربي والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويسود طقس غائم بشكل جزئي على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، كما تكون حالة البحر الأحمر والمتوسط معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 26 - 15

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 16

- شبين الكوم 25 - 16

- طنطا 25 - 16

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 26- 17

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 16

- سيوة 25 - 13

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 21 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 26 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 16

- بني سويف 26 - 15

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 14

- سوهاج 27 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 28 - 10

- أبو سمبل 27 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.