حبس عاطلين لسرقتهما شقة بمدينة نصر بأسلوب التسلق

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لقيامهما بسرقة شقة بمدينة نصر بأسلوب التسلق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تحقيقات النيابة

كشفت التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تمكن للتوصل أن عاطلين مقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية، هما وراء ارتكاب الواقعة وبتقيين الإجراءات أمكن ضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة أنهما استخدما أسلوب التسلق.

وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات بمحل مسكنهما عدا المبلغ المالي، وأقرا خلال التحقيقات بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية، وبعد استدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم حبسهم 4 أيام لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

قال أشرف ناجي المحامي، إن قانون العقوبات شرع عقوبات لكل من تسول له نفسه لارتكاب جرائم السرقة، «وأن يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح ناجي أن قانون العقوبات شرّع عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم السرقة، وأن يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي أن يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»، ونصت عليها المادة 320 عقوبات.

بداية البلاغ

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بعد اكتشافه بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة وجهازي لاب توب وحقيبة لاب توب و3 ساعات ماركات، وحقيبتي ظهر، ومشغولات ذهبية وفضية من داخل الشقة محل سكنه.