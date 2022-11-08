درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في مصر.. أمطار وغيوم

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل

وأضاف خبراء الأرصاد، أن الطقس يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد، استمرار سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة 20%، و30% على الوجه البحري ومدن القناة، بينما تكون أمطارا متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، فإنه يسود طقس غائم بشكل جزئي على معظم مدن ومحافظات الجمهورية عدا جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 26 - 15

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 16

- شبين الكوم 25 - 16

- طنطا 25 - 16

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 26- 17

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 16

- سيوة 25 - 13

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 21 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 26 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 16

- بني سويف 26 - 15

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 14

- سوهاج 27 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 28 - 10

- أبو سمبل 27 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.