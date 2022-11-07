تحدث جوتيريش عنها.. ماذا تعني مصطلحات التكيف والعدالة المناخية والحرب ضد الطبيعة؟

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمته بقمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ عن مناضلة الدول من أجل مواجهة فوضى التغيرات المناخية، وذكر عدة مصطلحات خاصة بالتغير المناخي منها التكيف، والعدالة المناخية، والحرب ضد الطبيعة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، المعاني المذكورة لهذه المصطلحات في قاموس المناخ، وفقا لما روته الدكتورة نهى سمير عميد معهد البيئة، في حديثها لـ«الوطن».

التكيف أو استراتيجية التكيف

هي تغيير السياسات والسلوكيات، بهدف التكيف مع التغيرات المتعلقة بالمناخ، التي حدثت بالفعل أو متوقع حدوثها في المستقبل، مثل زراعة محاصيل مقاومة للجفاف، وأيضا يمكن مقارنة الكائنات من نفس النوع، الموجودة في مناخات مختلفة، لمعرفة إذا كان المناخ هو السبب في التكيف أم أنه يتحدد بواسطة وسائل أخرى.

العدالة المناخية

هي مسألة تستخدم لتأطير الاحتباس الحراري ضمن إطار القضايا والمشاكل السياسية والأخلاقية، بدلًا من كونه قضية بيئية أو فيزيائية بحتة في الطبيعة، ويحدث ذلك عبر ربط تأثيرات الاحتباس الحراري مع مبادئ العدالة، تحديدًا العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية.

ويمكن استكشاف بعض القضايا الناجمة عن الاحتباس الحراري مثل المساواة وحقوق الإنسان والحقوق الجماعية والمسؤوليات التاريخية، كما أن إحدى الأمور الأساسية التي تطرحها العدالة المناخية هي أن أقل الأشخاص اهتمامًا بالاحتباس الحراري سيعانون من أشد العواقب وأخطرها.

الحرب ضد الطبيعة

هي حالة من التأهب يشهدها العالم إثر اندلاع الكثير من الكوارث التى خرجت من دائرة الأزمات التقليدية، يدور معظمها حول الصراعات المسلحة، مثل ما حدث الفترة الماضية من انتشار وباء فيروس كورونا وغيره من الكوارث الطبعية.