رئيس وزراء بريطانيا الأسبق لـ«الوطن»: ملتزمون بمواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، إنّ العمل مستمر لتنفيذ قرارات قمة جلاسكو التي استضافتها المملكة المتحدة العام الماضي، لافتا إلى أنّ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خطوة مهمة للبناء على ما سبق من قرارات وتعهدات.

بريطانيا ملتزمة بخطة خفض الانبعاثات

وأكد بوريس جونسون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التزام بلاده بدورها في خفض الانبعاثات ومواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال التحول إلى الطاقة النظيفة والاعتماد على منظومة الطاقة المتجددة.

وكشف جونسون الشهر الماضي، عن نيته حضور مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الحالي، حيث يشارك في القمة الرئاسية التي تستغرق يومين.