معلومات عن الفيلم المصري «19 ب» المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة

يشارك الفيلم المصري «19 ب» بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة بدورته الـ 44، والذي تنطلق فعالياته يوم 13 نوفمبر المقبل، وهو يعتبر أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».

معلومات عن الفيلم المصري 19 ب

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الله، ويشارك في بطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان، وعدد آخر من النجوم .

يُعتبر الفيلم العرض العالمي الأول له بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

أحداث فيلم 19 ب

يعيش حارس عجوز في فيلا قديمة، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأةً يصبح مهدداً بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

معلومات عن المخرج أحمد عبد الله

المخرج أحمد عبد الله قد سبق وشارك في إخراج فيلم ليل خارجي عام 2018، وعدد آخر من الأعمال السينمائية منها فيلم ديكور، فرش وغطا، 18 يوم، وعدد آخر من الأعمال.