شروط استرداد الجنسية المصرية للمتزوجة من أجنبي

وضعت مصلحة الجوازات والهجرة، عدة ضوابط لتقديم طلب استراد الجنسية المصرية للسيدة المتزوجة من أجنبي، في حال فقدها للجنسية المصرية، بعد الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى، وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

شروط استرداد الجنسية للسيدة المتزوجة من أجنبي

- يقدم طلب استرداد الجنسية المصرية من السيدات فقط والمتزوجات من أجانب

- تعتبر من حصلت على الموافقة باستردادها الجنسية المصرية مصرية الجنسية، اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلبها

- تعتبر مزدوجة الجنسية، وتعامل بمصر بوصفها من الجنسية المصرية-

لا تنشر أسماء من وفق على استردادهم الجنسية المصرية بالجريدة الرسمية

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع، إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة، ومعه أصول المستندات

- سداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب

- لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة لاسترداد الجنسية المصرية للمتزوجة من أجنبي

- شهادة ميلاد مقدمة الطلب- شهادة ميلاد والد مقدمة الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات)- جواز سفر مقدمة الطلب الأجنبي الساري- وثيقة الزواج- عقد الطلاق في حالة انتهاء الزوجية بالطلاق- شهادة وفاة الزوج في حالة انتهاء الزوجية بوفاة الزوج.

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة- شهر من تاريخ تقديم الطلب- الإيصال الدال على استلام الأوراق- إيصال الرسوم