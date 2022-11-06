المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمرة الأولى 2022

تشهد المحركات العالمية «جوجل» عبر الشبكة العنكبوتية عن المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للمرة الأولي خاصة للراغبين في السفر لخارج البلاد.

يقدم موقع «الوطن» في التقرير التالي، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للمرة الأولى، وفق المعلن من مصلحة الجوازات والهجرة، والتي جاء على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للمرة الأولى

وحتى تتمكن من استخراج جواز السفر للمرة الأولى من مصلحة الجوازات يجب تجهيز المستندات الآتية:

- صورة طبق الأقل لبطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- بالنسبة للأشخاص الأقل من عمر 16 عاما، فيجب تقديم شهادة الميلاد المميكنة.

- 4 صور شخصية جديدة، بشرط أن تكون مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- صورة من شهادة المؤهل للمتقدم، خاصة إذا لم تكن مذكورة في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية، سواء متزوج «وثيقة الزواج» أو مطلق «وثيقة الطلاق» أو أرمل «شهادة وفاة».

- بالنسبة للذكور يتم تقديم الشهادة العسكرية وتحديد الموقف منها.

خطوات استخراج جواز سفر للمرة الأولى

حتى تتمكن من استخراج جواز سفر للمرة الأولى، يجب اتباع الخطوات الآتية بعد تجهيز المستندات السابق ذكرها:

- توجه لمصلحة الجوازات والهجرة التابع لها محل السكن المدون على بطاقة الرقم القومي.

- يسحب المتقدم استمارة من الموظف المختص، وهي مجانية.

- يتم استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة من واقع بطاقة الرقم القومي، وذلك باللغة العربية والانجليزية.

- تقديم الاستمارة للموظف في مكتب مراجعة البيانات مع صور المستندات المطلوبة، والأصل للاطلاع.

- بعد الاطلاع على الاستمارة، يتم تقديم إيصال الرسوم.

- إذا كنت ترغب في استخراج جواز السفر بشكل سريع يتم دفع رسوم خدمة «عاجل».

- وأخيرًا توجه للموظف المختص وقدم الأوراق وإيصال سداد الرسوم، والحصول على إيصال، ثم توجه في الموعد المحدد للحصول على جواز السفر.