رئيس جمعية المرأة الصحراوية بالمغرب لـ«القاهرة الإخبارية»: الرعاة يغادرون أراضيهم بسبب قلة المياه

قالت فاطمة زاعمة، رئيس جمعية المرأة الصحراوية بالمغرب، إن لدينا ندرة في المياه، لأن الأقاليم الجنوبية لم تحظ بتساقط الأمطار.

وأضافت خلال استضافتها على هامش قمة المناخ، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «لجمعية المرأة الصحراوية، ندوة حول دور المرأة في الإسهام بالأمن الطاقي، وسوف ننظم ونكون شبكة مع مجموعة من الجمعيات من مصر وموريتانيا حول الواحات، لأن الجمعية تعمل على الواحات، لأنه بدأ يحدث بها حرائق، كما تعاني مجموعة من الأقاليم من الحرائق والتضرر».

وتابعت: «سنكون شبكة سنسميها (نداء الواحات) لتأهيل الواحات لأن أكبر متضرر في الواحات هو المرأة ونعمل كذلك على حقوق المرأة والطفل».

واستطردت: «وبالنسبة لجنوب المغرب، فالرعاة مؤخرا يغادرون أراضيهم، وتحركوا ناحية الشمال والشرق لرعي الإبل، فهو تغير حادث نتيجة ندرة المياه».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ «COP -27» بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.