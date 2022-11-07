وزير البيئة اللبناني بـ«COP 27»: تأثيرات المناخ تضاعف أزمات بيروت الاقتصادية

قال الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، إن الوفد اللبناني يشارك في مؤتمر المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، بقيادة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ويضم الوفد عدد من الوزراء، إضافة لشركاء من الجمعيات والمؤسسات الرسمية والجمعيات غير الحكومية أيضًا، مشيرًا إلى أن الوفد اللبناني كبير، ويليق بهذه القمة الكبيرة والمهمة.

لبنان لا يتردد في المشاركة بمؤتمرات المناخ

أضاف «ياسين» في حوار على هامش بمؤتمر المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، مذاع على فضائية «extra news»، أن لبنان لا يتردد في المشاركة في أي مؤتمرات تتعلق بالبيئة والمناخ، وتحديدًا عن تكون المضيفة مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر ولبنان أخوية.

التأثيرات المناخية على لبنان

أوضح وزير البيئة اللبناني، أن لبنان تأثر كثيرًا بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بملف الغذاء، إضافة إلى تأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وعلى الموارد المائية، والجفاف فضلًا عن تأثيرها على الغطاء الأخضر والغطاء النباتي.

جهود مشتركة بين الوزرات اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار ياسين، إلى أن هناك جهود مشتركة بين الوزارات بلبنان، كوزارة الزراعة ووزارة الطاقة والمياه، من أجل تعظيم الاستفادة من إدارة رشيدة وعظيمة للموارد المائية، إضافة إلى تنظيم عمليات الري، وعمليات الزراعة، منوهًا بمرور لبنان بأزمة اقتصادية ومالية، وأن أزمات المناخ ستضاعف من هذه الأزمات.