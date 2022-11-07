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جمعية المرأة الصحراوية بالمغرب لقناة «القاهرة الإخبارية»: نعاني من ندرة المياه ببعض الأقاليم

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محمد أسامة رمضان
07:20 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
فاطمة زاعمة

فاطمة زاعمة

قالت فاطمة زاعمة، رئيس جمعية المرأة الصحراوية بالمغرب، إننا نعاني من ندرة المياه في بعض أقاليم المغرب، وفي السنوات العشرة الأخيرة كانت المياه متوفرة بكثرة، وبنى الملك الحسن الثاني السدود لتخزين المياه، و«في السنوات الأخيرة بدأت السدود تجف وفي الأقاليم الجنوبية أصبحت قليلة وبعضها منعدمة، وهذه السنة في المغرب بالأقاليم الجنوبية نزلت الأمطار».

وأضافت خلال استضافتها على هامش قمة المناخ، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة للشمال والشرق لم تكن هناك أمطار، لكن هناك ندرة للمياه، وفي المملكة المغربية، وكمجتمع مدني عملنا مجموعة حملات عبر وسائل إعلام من ندوات لتقنين ولإرشاد استعمال المياه».

وتابعت: «مشروع ندرة المياه لم يكن له سلبيات كثيرة، لكن نحن في طور التوعية والترشيد؛ حتى لا نقع في هذه المشكلات مستقبلا، وحتى لا نقع في انعدام المياه مستقبلا، لأننا نعاني بالفعل في الوقت الحالي من الندرة».

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