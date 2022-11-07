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«آل جور» نائب الرئيس الأمريكي الأسبق: 8.7 مليون شخص ضحايا التلوث

كتب:

يارا اشرف
09:32 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
آل جور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق

آل جور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق

قال آل جور، نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إن حضوره المؤتمر يمنحه شرف أن يكون له دور فى نجاح هذا التجمع العالمى الأبرز، موجّهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف «جور» أننا موجودون اليوم لكى نواصل متابعة ما يحدث فى كوكبنا، إذ نواجه 160 مليون طن من الملوثات التى هى من صُنع الإنسان، مما قد يؤدى إلى زيادة الحرارة، ولهذا السبب نرى كل يوم الكوارث الناتجة عن التغيّرات المناخية.

وأشار إلى أننا نطالب بوضع حلول لتلك الأزمة، ومع الأسف لم نقم بما يكفى، مشيراً إلى أننا أمام خيار مواصلة النمط الذى ينطوى على السلوكيات المدمّرة، وهو ما يخيرنا بين الحياة والموت، حيث إن 8.7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب التلوث الذى يعود إلى حرق الأحفوريات.

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