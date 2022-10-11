درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-10-2022.. طقس حار خلال ساعات النهار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة، في بيان رسمي لها، حيث تشهد البلاد زيادة درجات الحرارة بمعدل من 1 إلى 3 درجة، ويكون الجو غائما، جزئيا على معظم الأنحاء، في حين يكون مشمس على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وقال خبراء الأرصاد إن حالة الطقس يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون الأجواء لطيفة قليلا، ليكون طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وفي الساعات الأخيرة من الليل والأولى من الصباح، يكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون خلال الليل لطيف على الأنحاء كافة.

وتشهد البلاد خلال الساعات الأولي من الصباح الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والطرق بالقرب من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن توقعات خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء جاءت كالآتي:

القاهرة 30 - 21

العاصمة الإدارية 30 - 21

6 أكتوبر 31 - 20

بنها 30 - 21

دمنهور 30 - 21

كفر الشيخ 29 - 22

المنصورة 30 - 21

دمياط 29 - 22

بورسعيد 29 - 21

الإسماعيلية 31 - 17

السويس 30 - 18

الزقازيق 30 - 21

شبين الكوم 30 - 21

طنطا 29 - 22

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 28 - 20

العلمين الجديدة 28 - 21

وادي النطرون 30 - 22

مطروح 27 - 19

السلوم 29 - 20

سيوة 27 - 19

العريش 28 - 22

رفح 27 - 22

الطور 29 - 20

كاترين 27 - 15

رأس سدر 31 - 19

نخل 28 - 14

طابا 29 - 23

نويبع 31 - 24

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 32 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 31 -24

الفيوم 30 - 18

بني سويف 30 - 18

المنيا 30 - 18

أسيوط 31 - 17

سوهاج 32 - 20

قنا 33 - 21

الأقصر 34 - 21

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 35 - 20

أبو سمبل 35 - 22

أبو رماد 33 - 23

رأس حدربة 31 - 22