مجموعة «بنية»: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 150 مليون دولار

كشف المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «بنية»، عن استهدف المجموعة جذب استثمارات بقيمة 150 مليون دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة، وذلك عبر دخول شركاء استراتيجيين لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، ولدعم خطط المجموعة للتوسّع فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المجموعة حقّقت معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وتستهدف التوسّع فى الأسواق الخارجية، خاصة فى أفريقيا والأسواق الخليجية.

وأضاف «مكى» لـ«الوطن»، على هامش افتتاح المجموعة مقرها الجديد بالقاهرة الجديدة، أن هذا المقر سيكون بيئة جاذبة لرواد الأعمال والطاقات البشرية الناجحة، ويضم مركزاً للابتكار Innovation Center، ومركزاً للبحث والتطوير، موضحاً أنه تم تأسيس وحدة للأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، إلى جانب الكثير من التقنيات المتطورة، وبذلك نستمر فى دعم صندوق رواد الأعمال التابع للمجموعة.

«مكي»: الانتهاء من 90% من أعمال الإنشاءات لأكبر منتج للألياف الضوئية بالمنطقة

وتابع «مكى» أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الإنشاءات بمصنع «بنية» للكابلات، والذى يقع فى المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس بالعين السخنة، كما اكتملت خطوط الإنتاج بنسبة 80%، مشيراً إلى أنه سيكون أكبر منتج للألياف الضوئية بالمنطقة، ويستهدف تلبية احتياجات مصر من الألياف الضوئية بصورة أساسية، مع نسبة تزداد تدريجياً للتصدير، وسيقوم المصنع بتصنيع الألياف الضوئية بمواصفات عالمية وأيدٍ مصرية.

انتهاء الإجراءات القانونية لإشهار مجموعة بنية في السعودية

وأشار «مكى» إلى أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإشهار مجموعة بنية فى المملكة العربية السعودية، وسيتم الإعلان عن إطلاقها بشكل رسمى فى المملكة قريباً، موضحاً أن هناك شراكات استراتيجية مع شركة «الفنار» السعودية، المتخصّصة فى مجالات الصناعات الكهربائية والإنشائية فى الشرق الأوسط وآسيا، وبذلك ندعم معاً توسعاتنا المستهدَفة فى السوقين السعودية والمصرية.