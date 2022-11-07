إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة نقل على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 17 شخصا بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بعمال من قرية حفير شهاب الدين بمركز بلقاس على طريق جمصة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن إصابات 6 منهم خطيرة وجرى تحويلهم لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج في عدة مستشفيات، حالتان في مستشفى دمياط، وحالتان في مستشفى المنصورة الدولي، وحالتان في المستشفى التخصصي بالمنصورة.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق قرية «حفير شهاب الدين»، ووجود عدد كبير من العمال مصابين، ونقلتهم سيارات الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفيات.

تحرك عاجل للأجهزة التنفيذية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الأجهزة التنفيذية تحركت فورا بقيادة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، للتعامل الفوري مع تداعيات حادث انقلاب سيارة نقل على طريق جمصة، محملة بعمال من قرية الحفير شهاب الدين بمركز بلقاس.

وذكرت المحافظة، أن الحادث أسفر عن إصابة 17 شخصا وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج ولا يوجد أي حالات وفاة، كما خرج 11 مصابا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

تحويل 6 حالات إلى 3 مستشفيات

وأوضحت المحافظة أنه تم تحويل 6 حالات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج في مستشفيات كبرى، حيث تم تحويل حالتين إلى مستشفى دمياط وحالتين إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفى العام التخصصي بالمنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية الللازمة.