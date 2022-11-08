مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

لقى شاب مصرعه في محافظة الدقهلية، الليلة، وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع أخرى، على طريق «دكرنس - المنصورة» أمام قرية دموه التابعة لمركز دكرنس، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى دكرنس العام، إلا أن أحدهما توفي فور وصوله والآخر جرى تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالته.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس ببلاغ إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق دكرنس- المنصورة أمام قرية دموه التابعة لدائرة المركز.

سيارتا إسعاف تنقل مصابين إلى المستشفى ووفاة أحدهما

هرعت سيارتا إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت اثنين من المصابين إلى مستشفى دكرنس العام وتبين وفاة أحدهما فور وصوله إلى المستشفى.

وفاة شاب في حادث دموه

وانتقل مأمور مركز دكرنس ومباحث المركز إلى المستشفى وبالفحص تبين مصرع شاب ويدعى «إسلام محمد السيد إسماعيل» 18عاما، مقيم في قرية دموه مركز دكرنس متأثرا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري، وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة لحين استصدار تصريح بدفن الجثة.

وأصيب في الحادث «خالد محمود محمد عبد العزيز» 22عاما من قرية دموه، تبين أنه مصاب بكسر في عظام الوجه واشتباه نزيف بالمخ وجرى تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال العلاج.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.