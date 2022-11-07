أماكن سقوط الأمطار من الثلاثاء للخميس.. تمتد للقاهرة الكبرى ورياح نشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار خلال الثلاثة أيام المقبلة،ما بين الخفيفة والمتوسطة مع نشاط للرياح على بعض المناطق على أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

وأوضحت الهيئة أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 40:50% تقريبا، على أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد للقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأربعاء

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ما بين 30:40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الخميس

ووفق لبيان الأرصاد توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% على أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة أيام الجمعة والسبت 11 و12 نوفمبر، ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة الأحد 13 نوفمبر.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة التنبؤات الجوية بشكل يومي حيث أنه يتم تحديثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.