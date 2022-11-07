الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 8-11-2022

تشهد البلاد حالة من التقلبات بداية من اليوم، وفق بيان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما كشف الخبراء، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السطور التالية، نعرض وفق بيان الأرصاد، أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا كما يلي:

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة 20%.

سقوط أمطار على الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 30%.

فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره والساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 26 - 15

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 16

- شبين الكوم 25 - 16

- طنطا 25 - 16

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 26- 17

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 16

- سيوة 25 - 13

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 21 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 26 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 16

- بني سويف 26 - 15

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 14

- سوهاج 27 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 28 - 10

- أبو سمبل 27 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.