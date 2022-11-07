محافظ شمال سيناء يؤكد تشجيع الاستثمار في الإقليم: حوافز ومميزات للمستثمرين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة والأجهزة المعنية، بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

وأعلن المحافظ في اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، الذي عقد اليوم بالمحافظة برئاسته، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ومديرى وممثلى: الاستثمار، المناطق الصناعية، الشئون القانونية، التخطيط العمرانى، المعلومات، الانتاج، السياحة، المالية، الزراعة، وغيرها من الجهات المعنية، أن هناك اهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين، والعمل على توفير حوافز جديدة لهم، لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة.

طرح أراضي زراعية في بئر العبد

وأشار إلى طرح أراضي المنطقة الصناعية في بئر العبد على المستثمرين، وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة، بتيسيرات وحوافز جديدة، حيث تقدم لها عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات، وجار دراستها وإنهاء إجراءاتها.

حوافز ومميزات للمستثمرين

ولفت المحافظ، إلى أنه يجر تطبيق حوافز ومميزات جديدة للاستثمار على كل المشروعات المقامة داخل المحافظة، أسوة بما يتم مع محافظات الصعيد، وأنه تتم الموافقة عليها، وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض المحافظ، عدد من المشروعات المقدمة لإقامتها بالمحافظة، وهي مصنع ملح بمنطقة الروضة ببئر العبد، مصنع أسمدة، مصنع طحينة وزيوت طعام، مصنع أعلاف، مصنع تجهيزات هندسية، مصنع تصنيع اسطمبات وقطع غيار.