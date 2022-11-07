حملة لزراعة الأشجار في محافظة شمال سيناء تزامنا مع مؤتمر المناخ

تعمل محافظة شمال سيناء على تجميل وتحسين شوارع المدينة والقرى الموجودة بالمدن، وزرع الأشجار، سواء الزينة أو شتلات الزيتون واللوز، بالتزامن مع مؤتمر المناخ، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

شمال سيناء تتميز بطقس رائع.. وخالية من الزحام

من جهته، قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة تتميز بطقس رائع صيفا وشتاءً، علاوة على أنها مدينة خالية من الزحام والانبعاثات والعوادم والضوضاء، لذا فإن قوانين مؤتمر المناخ تكاد تكون منطبقة بشكل تام على مدنها وقراها.

وأضاف المحافظ: «علاوة على هذا تعمل الدولة جاهدة على أن تكون المحافظة من باكورة المدن الجميلة ذات المناخ الرائع والشكل الحضاري، من خلال تنظيم عملية بناء المدن الجديدة، والتجمعات السكنية والطرق العملاقة والمحاور في العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء».

رصف وتوسعة الطرق الهامة بالمحافظة

وكانت شركات المقاولات قد بدأت بشكل فعلي في إعادة رصف وتوسعة الطرق المحورية الهامة بين الشيخ زويد ورفح، والطريق الدولي.

وقال سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن شركة المقاولات قد أنهت جزءا كبيرا من عملية رصف طريق ميدان مدينة الجورة على الطريق الجنوبي، بالتزامن مع إنشاء الطريق المحوري الهام من بوابة الشيخ زويد حتى معبر رفح، بعدد 4 حارات عملاقة وأرصفة وبلدورات وإضاءة على مستوى حضاري، يتواكب مع المرحلة المقبلة من التقدم والرقي.