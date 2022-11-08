«الإسكان» تطرح 89 وحدة في 15 مايو بتسهيلات تصل إلى 20 عاما

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة، طرح 89 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31.

مساحات الوحدات السكنية

وأوضح الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنّ الوحدات السكنية المطروحة بالمشروع بمساحات «68 م2 - 70م2 - 84م2»، مع تيسيرات في السداد تصل إلى 20 عاما، على أن يكون التسليم فوري لـ67 وحدة، والتسليم في مارس 2023 لـ22 وحدة.

وأضاف أنّه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه، اعتبارا من 14 نوفمبر، حتى 24 من الشهر ذاته، أو حتى نفاذ عدد كراسات الشروط والإقرارات، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في «3 ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر».

رزق: قرعة علنية للوحدات السكنية

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنّه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، يوم 5 ديسمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار الهيئة، وحددت الهيئة أرقاما هاتفية للاستعلام وهي: 22724897 - 22724898.