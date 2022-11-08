وزير الطاقة العماني يشيد بإحياء المناطق الخضراء في مصر «فيديو»

قال سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن العماني، إنه خلال السنوات الماضية أدخلت بلاده الطاقة المتجددة إلى الشبكة الرئيسية، بواقع أكثر من 600 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وجرى طرح بعض المناقصات لمضاعفة مساهمة الطاقة الكهربائية في الشبكة المحلية، وإطلاق المناطق الاقتصادية ومناطق الاستثمار للهيدروجين الأخضر، على أمل ان يكون إنتاج الهيدروجين للسلطنة يعزز من إخراج طاقة الغاز من الصناعات المحلية، وبالتالي يتم الاستمرار في العمليات الصناعية باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

العوفي: مباردة لإدخال السيارات الكهربائية

ولفت «العوفي» خلال حواره مع الإعلامية إيمان منصور، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى وجود مبادرة لإدخال السيارات الكهربائية إلى بلاده، وسيجرى الإعلان عنها خلال هذا العام، في محاولة لتخفيف الانبعاثات الكربونية الناجمة عن طريق السيارات الاعتيادية، وبالتالي فإن هناك مبادرات كثيرة يتم العمل على بعض منها، والبعض الآخر دخل حيّز التنفيذ.

وأكد وزير الطاقة والمعادن العماني، أن عمليات التمويل يجب أن تكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ أن الأخير استثماري يبحث عن الربح، والأول ممول لإحداث التغييرات، ولا بد أن يكون هناك شراكة للوصول إلى نقطة تفاهم تلبي متطلبات القطاع الخاص واحتياجات البلد.

إشادة بإحياة المناطق الخضراء في مصر

وتابع سالم بن ناصر العوفي: «أحيي ما نفذته مصر من إحياء المناطق الخضراء في أنحاء الجمهورية كافة، الكثير من الماء يهدر، وبالتالي فإن استغلاله في إحياء المناطق الخضراء أمر مهم جدا، وهذا ما لمسناه لدى زيارتنا في شرم الشيخ، وأتمنى أن تزداد رقعة المنطقة الخضراء في شرم الشيخ والجمهورية بالكامل والمنطقة العربية».