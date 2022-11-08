رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزير الطاقة العماني يشيد بإحياء المناطق الخضراء في مصر «فيديو»

كتب:

شريف سليمان
09:45 ص | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني

سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني

قال سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن العماني، إنه خلال السنوات الماضية أدخلت بلاده الطاقة المتجددة إلى الشبكة الرئيسية، بواقع أكثر من 600 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وجرى طرح بعض المناقصات لمضاعفة مساهمة الطاقة الكهربائية في الشبكة المحلية، وإطلاق المناطق الاقتصادية ومناطق الاستثمار للهيدروجين الأخضر، على أمل ان يكون إنتاج الهيدروجين للسلطنة يعزز من إخراج طاقة الغاز من الصناعات المحلية، وبالتالي يتم الاستمرار في العمليات الصناعية باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

العوفي: مباردة لإدخال السيارات الكهربائية

ولفت «العوفي» خلال حواره مع الإعلامية إيمان منصور، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى وجود مبادرة لإدخال السيارات الكهربائية إلى بلاده، وسيجرى الإعلان عنها خلال هذا العام، في محاولة لتخفيف الانبعاثات الكربونية الناجمة عن طريق السيارات الاعتيادية، وبالتالي فإن هناك مبادرات كثيرة يتم العمل على بعض منها، والبعض الآخر دخل حيّز التنفيذ.

وأكد وزير الطاقة والمعادن العماني، أن عمليات التمويل يجب أن تكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ أن الأخير استثماري يبحث عن الربح، والأول ممول لإحداث التغييرات، ولا بد أن يكون هناك شراكة للوصول إلى نقطة تفاهم تلبي متطلبات القطاع الخاص واحتياجات البلد.

إشادة بإحياة المناطق الخضراء في مصر

وتابع سالم بن ناصر العوفي: «أحيي ما نفذته مصر من إحياء المناطق الخضراء في أنحاء الجمهورية كافة، الكثير من الماء يهدر، وبالتالي فإن استغلاله في إحياء المناطق الخضراء أمر مهم جدا، وهذا ما لمسناه لدى زيارتنا في شرم الشيخ، وأتمنى أن تزداد رقعة المنطقة الخضراء في شرم الشيخ والجمهورية بالكامل والمنطقة العربية».

اقرأ المزيد:

وسائل إعلام أمريكا اللاتينية تحتفل بقمة المناخ «COP 27»

قصواء الخلالي: cop 27 قمة التنفيذ.. والأيام المقبلة تشهد الكثير من النقاشات

قصواء الخلالي: مصر التريند رقم 1 سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم بسبب COP 27

وزير البيئة العراقي بـ«COP 27»: التغير المناخي تهديد حقيقي لكل الأجيال

السيسي يستقبل رئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ

وزير البيئة اللبناني بـ«COP 27»: تأثيرات المناخ تضاعف أزمات بيروت الاقتصادية
بقلم شريف سليمان